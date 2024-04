Sestri-Casarza: banchetti di Forza Italia per il tesseramento

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

Fine settimana di iniziative sul territorio da parte di Forza Italia, con banchetti per il tesseramento che si svolgeranno sabato 13 aprile dalle 9.30 alle 13 a Sestri Levante in caruggio (altezza retro Villa Balbi) e domenica 14 aprile a Casarza Ligure in piazza della Vittoria (zona antistante il monumento ai Caduti). Promotore il capogruppo in Regione Claudio Muzio. Saranno presenti, assieme ai militanti locali, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, gli on. Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il segretario cittadino di Genova Mario Mascia e, in rappresentanza della segreteria provinciale, il vice-segretario Giovanni Beverini insieme a Maurizio Miglietta e Gianteo Bordero.

“La campagna di tesseramento per il 2024, che ha preso il via nelle scorse settimane – dichiarano gli esponenti di Forza Italia – sta registrando una significativa attenzione da parte dei cittadini, segno di un rinnovato interesse e di una rinnovata attrattività del nostro movimento politico, confermata ormai da diverso tempo anche dai sondaggi”.

“Forza Italia – proseguono – si sta accreditando sempre più, sotto la guida del segretario nazionale Antonio Tajani, come la vera casa dei moderati, di chi crede in una politica equilibrata e di buon senso, all’insegna dei princìpi cardine della libertà, del buongoverno, del migliore europeismo, del garantismo, dell’economia sociale di mercato, della sussidiarietà e della solidarietà e di quei valori che sono alla base della nostra migliore tradizione sociale, politica e culturale, e che trovano espressione nella grande casa del Partito Popolare Europeo”.

“L’adesione a Forza Italia attraverso il tesseramento – sottolineano ancora i dirigenti azzurri – è un modo concreto per difendere e promuovere questi valori e le conseguenti azioni e proposte che il partito sta portando avanti a livello di governo nazionale, in Regione e nei Comuni, per lo sviluppo economico, la crescita sociale e per il sostegno alle persone in difficoltà”.

“Da qui il nostro impegno per consolidare e rafforzare la presenza di Forza Italia sul nostro territorio”, concludono.

» leggi tutto su www.levantenews.it