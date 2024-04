Suicidio assistito, la mozione passa ma senza la sindaca: “Tema per me difficile, grazie a partito per questa libertà”

Dopo Castelnuovo, Santo Stefano è il secondo Comune della provincia ad attivarsi per sollecitare e sostenere la trattazione in Regione della proposta di legge regionale (depositata a gennaio) su procedure e tempi per il suicidio medicalmente assistito. La mozione, proposta dal capogruppo di maggioranza Niccolò Menconi (Pd) e dalla consigliera di maggioranza Eva Battistini (Rifondazione), è passata all’unanimità, ma con ben tre uscite dall’aula (che già contava alcune assenze giustificate dei consiglieri di opposizione Luciano Mondini e Silvio Ratti) prima dell’illustrazione e della discussione. Tra queste quella della sindaca Paola Sisti, che ha spiegato: “Esco per non partecipare a questo voto perché mi è particolarmente difficile affrontare il tema, in quanto molto condizionata, a torto o a ragione, dalla mia cultura cattolica; anche se ritengo che qualcuno il coraggio di fare queste cose lo debba avere. Voglio però esercitare quel diritto alla coscienza personale di ognuno di poter non prendere una decisione, di non dover partecipare a una decisione del genere perché è uno dei temi su cui faccio più fatica. Solo parlare di suicidio assistito per la mia cultura è molto difficile. Ringrazio il segretario del Pd di Santo Stefano, Tiziano Torri, e il segretario provinciale Pd, Iacopo Montefiori, con i quali ho parlato per condividere la mia decisione, per avermi lasciata libera di agire così”. A seguire è intervenuta la consigliera di maggioranza Marzia Bertolla, che ha annunciato la medesima scelta, per le medesime motivazioni. Analoga decisione, dai banchi dell’opposizione, anche per Emanuele Cucchi, esponente Udc.

