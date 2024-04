Ticket sanitari addebitati: “Situazione sta evolvendo positivamente”

“La vicenda dei ticket sanitari addebitati a coloro che non li avevano versati negli anni pregressi sta evolvendo positivamente”. Si apre così una nota congiunta diffusa da Adiconsum, Ast Cisl La Spezia e Fnp Pensionati. “Ferma restando la ferma condanna verso ogni forma voluta di evasione contributiva – si legge ancoa – la Cisl si è impegnata per tutelare coloro che, non avendo pagato inconsapevolmente o per errore i ticket sanitari dovuti, si sono visti recapitare notifiche gravate di pesantissime sanzioni e foriere di analoghe comunicazioni in futuro qualora si fosse concretizzata negli anni successivi una ulteriore mancata contribuzione. Dapprima è stato possibile ottenere dall’Asl e dalla Regione Liguria una dilazione dei termini di pagamento che per svariate ragioni comunicative e di compilazione scadevano invece il 31 dicembre 2023 e poi, dopo proficui incontri con la stessa Regione Liguria, si è ottenuto per gli anni a venire, con una delibera regionale ad hoc, l’invio di comunicazioni iniziali bonarie agli interessati che avrebbero invitato al pagamento dei ticket non corrisposti senza alcuna sanzione aggiuntiva che sarebbe invece scattata solo in mancanza di ottemperanza all’invito bonario medesimo”.

Conclude la nota: “Ovviamente come in tutti i casi sarebbe stato possibile eccepire la bontà della comunicazione ricevuta e far valere i propri diritti in caso di errori e di diritti di esenzione invece esistenti. Tutto ciò è il frutto di una mobilitazione della Cisl e delle sue strutture territoriali e regionali, con il supporto di Adiconsum, a tutela dei propri iscritti e dei cittadini e dei pensionati in un quadro di generale difficoltà economica sociale e famigliare. Gli uffici della Cisl e di Adiconsum nel territorio sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari”.

