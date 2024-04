Un’alunna della scuola Noberasco di Savon prima al concorso di disegno di Assonautica

Savona. Il concorso di disegno “Proteggiamo il mare” rivolto alla scuola primaria, organizzato da Assonautica provinciale di Savona e dedicato al ricordo di Simone Robotti è giunto ormai alla settima edizione. Negli anni ha avuto un sempre maggiore apprezzamento ed una crescita costante, quest’anno sono stati presentati 1265 disegni!

La selezione, per niente facile, ha portato alla premiazione di 86 bambini, 37 classi hanno ricevuto buoni acquisto (300-200 e 100 euro) per materiale didattico e sono stati assegnati altri premi e riconoscimenti speciali. Per l’acquisto degli altri premi vengono raccolti fondi attraverso le liberalità dei sostenitori del concorso, sia aziende che privati, che si sommano alle offerte dei soci e dei visitatori del nostro “Presepe in riva al mare”. Inoltre diversi artisti sostengono il concorso donando delle loro opere, esposte nella sede di Assonautica in una mostra permanente.

La premiazione è avvenuta sabato 6 aprile al Palasport di Albisola Superiore, il cui uso è stato concesso gratuitamente dal Comune. Alla manifestazione erano presenti il vicesindaco di Albisola Superiore Roberto Gambetta con l’assessore Luca Ottonello, la vicesindaco di

Savona Elisa di Padova con l’assessore Francesco Rossello, rappresentanti della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza sezione navale, il delegato provinciale del Comitato Paralimpico Giuseppe Corso. Gli spalti erano gremiti da un pubblico di genitori, nonni,

insegnanti e sostenitori del concorso.

I bambini erano tutti seduti a terra in attesa di essere premiati ma anche in attesa di assistere agli intermezzi di magia di Ago il Mago (Agostino Grasso), che li aveva già incuriositi mentre allestiva la sua postazione.

Dopo i saluti ed un breve discorso introduttivo il presidente di Assonautica Giovanni Bauckneht ha passato la parola al vicesindaco di Albisola Superiore Roberto Gambetta e all’assessore Luca Ottonello, rappresentanti dell’Amministrazione che ha ospitato l’evento.

E’ stato consegnato un trofeo in ricordo per il Comune.

Il Presidente ha consegnato un altro trofeo a Furio Robotti, per l’affezione ed il sostegno al concorso in ricordo del figlio Simone.

