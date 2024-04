Vertenze industriali, incontro tra Cisl e la prefetta di Genova Cinzia Torraco

Genova. La segreteria regionale della Cisl, guidata dal segretario generale Luca Maestripieri, ha incontrato il Prefetto di Genova Cinzia Torraco insieme al Capo di Gabinetto della Prefettura di Genova Veronica Frassinetti. Un modo per mettere di nuovo al centro dell’attenzione le principali emergenze territoriali dal punto di vista industriale che il governo è chiamato ad affrontare.

“I prossimi mesi saranno decisivi per quanto riguarda le grandi vertenze industriali – spiega il segretario generale della Cisl Liguria Maestripieri -. Bisogna dare una svolta positiva: servono politiche industriali, investimenti e interventi mirati in questi settori strategici da parte del governo. La gravità della situazione non ammette errori, queste realtà strategiche devono essere salvaguardate senza se e senza ma”.

