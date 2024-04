Viale Amendola, dopo un mese e mezzo la pensilina è ancora lì e occupa due parcheggi. Mentre alla fermata provvisoria mancano gli orari

“Da oltre un mese e mezzo una la pensilina dell’autobus occupa due parcheggi, mentre alla fermata provvisoria è senza copertura e tabella con gli orari”. Una lettrice di Città della Spezia si è rivolta alla redazione per denunciare il disagio che si protrae dal 22 febbraio tra Piazza Chiodo e Viale Amendola, in seguito all’esplosione di un tubo di fornitura idrica che lasciò la zona senza acqua per ore. Il guasto è stato risolto prontamente da Acam Acque, ma ha lasciato strascichi che sono arrivati sino a oggi, dopo la bellezza di 48 giorni. Da allora, come raccontato dalla cittadina, che risiede poco distante, la pensilina di Atc che è stata rimossa per consentire agli operai di accedere alla tubazione giace a terra in Piazza Chiodo, riducendo la possibilità di parcheggiare. “Non si è più visto nessuno e ci domandiamo quando la situazione potrà ritornare alla normalità”, conclude.

Da risolvere c’è anche l’assenza degli orari della corse del trasporto pubblico, per gli spezzini e per i turisti, anche in considerazione del fatto che ci troviamo a poche decine di metri dal Museo Navale e che quasi tutti gli autobus passano da lì, anche quelli diretti, per esempio, a Porto Venere.

