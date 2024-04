Arcola, Binetti in pole per la sfida all’uscente Paganini

Sarebbe ormai vicino ad avere l’investitura quale sfidante di Monica Paganini l’esponente di Fratelli d’Italia Alessio Binetti, per il quale sarebbe la seconda corsa a sindaco consecutiva: si candidò infatti già nel 2019 per la lista “Alternativa per Arcola”; entrato in Consiglio comunale tra i banchi dell’opposizione, li ha lasciati nell’estate 2020, con l’ingresso il suo luogo di Alessandro Navalesi. A questo giro Binetti invece, qualora fosse ufficializzata la candidatura, guiderebbe la lista unitaria del centrodestra (da vedere se con all’interno anche le istanze di “Alternativa per Arcola” rappresentate, come indipendente, da Navalesi). Binetti, candidato al Consiglio regionale con FdI nel settembre 2020, avrebbe infine avuto la meglio su altre opzioni; in particolare in ballo pare ci fosse il nome di Gino Pavero, consigliere comunale uscente di Cambiamo, figura di esperienza e di lungo impegno civico e politico. Fronte centrosinistra invece, come noto, la sindaca uscente Monica Paganini è sostenuta dalla medesima ampia coalizione di cinque anni fa, che va da Italia viva a Rifondazione.

