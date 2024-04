Bloccate in porto 4 tonnellate di dispositivi informatici senza etichetta “made in China”, una persona denunciata dall’Agenzia delle Dogane

Genova. I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso il porto di Genova-Pra’, nel corso dell’ordinaria attività di verifica delle merci in importazione, hanno temporaneamente bloccato la messa in commercio di oltre 4 tonnellate di dispositivi di ricarica e sincronizzazione in serie per tablet provenienti via nave dalla Cina.

Il materiale informatico, stivato in un container diretto ad una ditta lombarda, era etichettato con il solo logo ed indirizzo di un’azienda operante in Danimarca, senza indicazioni relative all’origine cinese.

