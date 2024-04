Fermare le stragi sul lavoro, in migliaia scendono in piazza anche alla Spezia

Firenze prima, la Spezia in mezzo con due recentissimi infortuni gravi, infine Bologna. Morti e feriti gravi sul lavoro. Sono gli ultimi episodi che segnano l’emergenza della sicurezza sul lavoro e questa mattina anche la Spezia, con i sindacati Cgil e Uil e centinaia di lavoratori al seguito hanno incrociato le braccia per dire basta alle morti bianche. L’ultima tragica situazione bolognese ha segnato altre giornate nere per il lavoro con persone che non hanno fatto più ritorno a casa. Questa mattina sono state fatte quattro ore di sciopero e i temi, portati avanti dai sindacati a livello nazionale puntano a cercare di regolamentare ed equiparare tutti i lavoratori, con particolare attenzione al tema dei subappalti per raggiungere anche equità nel settore sia economica che a livello di diritti. Questa mattina il corteo è partito da Via Veneto 2, sotto alla Prefettura della Spezia per poi proseguire verso il centro. Alla manifestazione di questa mattina hanno partecipato anche dipendenti Enel, riders.

