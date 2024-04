Football americano: Pirates corsari sul campo dei Blue Storms

Dairago. I Pirates 1984 non si fermano più e anche nella prima trasferta stagionale in quel di Dairago, nuova sede dei Blue Storms Busto Arsizio, fanno bottino pieno e si portano sul 4-0, sempre più dominatori incontrastati del girone C di IFL2.

Grande merito va dato alla offense ligure che soprattutto nel secondo quarto, dopo i primi 12 minuti di parità, (infatti il primo quarto terminerà 7-7) premerà sull’acceleratore, non concedendo respiro alla difesa di Busto Arsizio che fino a quel punto aveva retto bene.

