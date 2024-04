Gatto precipita da un palazzo a Borgo Incrociati: morto dopo la corsa in clinica

Genova. Precipitato con tutta probabilità da una finestra o da un balcone, è morto poco dopo essere stato portato alla clinica veterinaria. Sfortunato protagonista della vicenda un gatto, che giovedì mattina è atterrato al suolo davanti agli sguardi scioccati dei passanti.

L’animale è caduto da un palazzo in zona Borgo Incrociati: “Ho chiamato la Croce Gialla perché il gattino mi è caduto proprio davanti agli occhi mentre camminavo – racconta una testimone – piangevo come fosse il mio, era spaventato e poi ha iniziato a respirare male e a uscirgli sangue non si capiva bene da dove, se dal musino o dalla zampa”.

