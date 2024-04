Giro della Lunigiana pronto a tornare sulle strade del capoluogo

Torna dal 4 al 7 settembre prossimi il Giro della Lunigiana, prestigiosa corsa a tappe juniores, fucina di campioni, che batte le strade delle province spezzina e apuana. L’organizzazione sta definendo tutti i dettagli prima di rendere pubbliche le tappe della 48ma edizione. Confermata la presenza della città della Spezia. “La Spezia – le parole del sindaco Pierluigi Peracchini – sarà protagonista anche nel prossimo Giro della Lunigiana proprio per valorizzare la nostra bellezza, il nostro territorio e per risaltare anche le prestazioni atletiche di questi ragazzi tra i più forti al mondo. Parliamo di corridori che si sfideranno nelle nostre strade e porteranno il nome della città e della provincia nei loro paesi”. “L’incontro con il sindaco Peracchini – spiegano dal Giro il direttore Lucio Petacchi e l’amministratore Michele Ricci – ha avuto l’obiettivo di portare ancora una volta il Giro della Lunigiana in questa splendida città. La manifestazione sta prendendo forma e le tappe e il percorso saranno rivelati precisamente fra qualche settimana. Ipotizziamo che entro giugno sia tutto definito per portare a conoscenza dei tifosi il Giro della Lunigiana numero 48”.

Tra i protagonisti della corsa, nel passato più o meno recente, atleti di altissimo livello quali Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Hart Teo Georghegan, Vincenzo Nibali, Franco Chioccioli, Stefano Zanini, Alberto Bettiol, e ancora, Gilberto Simoni, Danilo De Luca, Damiano Cunego ed i recenti vincitori Andrea Piccolo, Lenny Martinez, Antonio Morgado. Per finire con il francese Lèo Bisiaux, che ha trionfato nell’ultima edizione del 2023, la quarantasettesima.

