I vigili del fuoco chiedono aiuto ai cittadini: “Schiacciati da carenze di personale e tagli”

Genova. Per evitare le tragedie bisogna lavorare sulla prevenzione, e per potenziarla bisogna cambiare paradigma per la gestione delle emergenze, in primis dando le risorse necessarie a chi tutti i giorni mette a rischio la propria vita per la sicurezza di tutti. Per fare ciò l’idea è quella di unificare i sistemi di soccorso, facendo confluire il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sotto la Presidenza del consiglio dei ministri insieme alla Protezione civile, creando così una struttura più forte, agile e attrezzata con le giuste risorse.

Questa in sintesi la proposta rilanciata questo pomeriggio dall’Usb dei Vigili del Fuoco di Genova che ha indetto una assemblea pubblica tenutasi presso la Radura della Memoria a Certosa, luogo simbolo delle tragedie legate all’incuria. “Una tragedia nella tragedia quella avvenuta a Genova, che scoperchia un vaso di Pandora – si legge nel manifesto diffuso oggi durante l’incontro aperto alla cittadinanza – La morte di un ragazzo, Andrea, segna un lutto immenso nella comunità ligure e i magistrati puntano il dito contro l’inefficienza dei soccorsi. È successo al Quadragneto, a Colleferro e oggi a Genova! Si potrebbe disegnare una mappa delle tante volte che, giustamente, la magistratura ha dovuto fare il suo decorso, puntando il dito verso chi doveva salvare, ma ha avuto delle difficoltà. La storia si ripete e si ripeterà se non mettiamo il soccorso nella possibilità di poter operare senza il solito affanno”.

