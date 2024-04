La blue economy traina la crescita, ma il salto di qualità deve ancora arrivare

Torna l’appuntamento con Think Tank Liguria 2030, check up in cifre dell’andamento dell’economia regionale e provinciale. Oggi è toccato alla Spezia accogliere le osservazioni di The European House — Ambrosetti, che dal 2017 è il partner scelto per andare dietro i numeri che muovono le scelte di politica e mondo economico. La tappa spezzina, svoltasi presso la sede della Camera di Commercio, segue quella di Imperia e anticipa quella di Savona: il 1° luglio a Rapallo il report finale.

E’ un quadro sostanzialmente positivo quello delineato dallo studio di consulenza milanese, in cui non mancano debolezze di vecchia data e soprattutto prospettive di ampio respiro con il ritorno degli investimenti nel settore militare e l’ampliamento del porto. “Nell’85% degli indicatori chiave abbiamo notato un miglioramento, in particolare in 5 su 5 negli ambiti sistema produttivo, mercato del lavoro e formazione e innovazione. Nel 14% invece abbiamo notato un peggioramento”, spiega Francesco Galletti di The European House. A segnare un calo gli indicatori legati a società e ambiente (speranza di vita e raccolta differenziata) e a turismo e cultura (posti letto alberghieri e patrimonio museale).

