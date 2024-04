La storia dell’urbanistica vezzanese al centro della visita in Comune degli alunni dell’Istituto comprensivo

Il Comune di Vezzano Ligure oggi ha ospitato in municipio la visita di studio dell’Istituto Comprensivo “M. Hack”, con la presenza di 24 allievi accompagnati dagli insegnanti. La prof.ssa Donatella Ambrosini ha introdotto il tema della storia dell’urbanistica del territorio, che è stato approfondito dai tecnici comunali proponendo agli allievi attività pratiche di lettura e di interpretazione della normativa. Non sono mancate osservazioni e domande da parte dei ragazzi, soprattutto riguardanti la storia e lo sviluppo del territorio e le buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali.

