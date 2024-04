Lavagna: anche in piedi per ascoltare Mangiante e il suo programma

Gli ultimi arrivati sono costretti a rimanere in piedi, per la presentazione del programma della lista “Con Mangiante per Lavagna” l’Auditorium Campodonico è pieno. Coloro che sono rimasti fuori hanno potuto seguire grazie a uno schermo esterno. Un incontro con i cittadini riuscito, quello organizzato dal team a sostegno della candidatura del sindaco uscente alle prossime elezioni comunali.

“Iniziamo dai difetti. Dicono che non rido, ma a questo possiamo ovviare; diciamo che sono un genovese e un ligure verace, a cui piace più fare che essere, lavorare più che apparire. Dicono che sono un uomo dolo al comando: ebbene, un sindaco è una figura che si deve prendere le responsabilità in prima persona, che ci mette la faccia. Se non lo fa non è un buon sindaco. Dicono che non incontro persone: forse si dimenticano che c’è stata una pandemia che ci ha tenuti lontani. Vi assicuro che ho un’agenda di appuntamenti pienissima e che incontrerò tutti coloro che vogliono parlarmi”, esordisce così Gian Alberto Mangiante. Che subito dopo attacca i competitors: “partendo dalla diga Perfigli sono molti gli argomenti su cui sono divisi. Evidentemente l’unica cosa che li tiene insieme è la voglia di poltrone. Anche l’ultima seduta di consiglio comunale l’ha dimostrato: sono usciti tutti perché altrimenti avrebbero votato in maniera disomogenea sull’approvazione di pratiche di svincolo, nonché disinteressandosi dell’interrogazione, proposta dalla stessa opposizione, per intitolare un sito al compianto storico Angelo Daneri, lavagnese che ha onorato la nostra città”.

