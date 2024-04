Lo Spezia in B fatica a segnare al Parma, che nel 2024 subisce tante reti

Il Tardini di Parma non è un campo amico dello Spezia, soprattutto in Serie B, dove storicamente i bianchi hanno spesso fatto fatica. Nel ventunesimo secolo, nonostante diversi incroci, lo Spezia non è mai riuscito a trovare la rete sul prato della squadra emiliana, che non subisce gol contro le Aquile in casa addirittura dal giugno del 1949. Ma per la squadra di D’Angelo quella di sabato potrebbe essere un’opportunità: nel 2024, infatti, il Parma non è più sembrato quella difesa ermetica messa invece in mostra nel girone d’andata.

Nella partite fin qui giocate nel nuovo anno, il Parma ha mantenuto la porta inviolata solo in due occasioni, contro la Sampdoria e contro il Sudtirol, peraltro sempre in trasferta, e in caso di nuova rete concessa raggiungerebbe un record negativo in casa, quello delle dieci partite in fila con almeno una rete incassata, che non si ripete da oltre novant’anni, dalla stagione 1931-32

