Meteo, sulla Liguria tempo variabile con vento forte e temperature in aumento

Liguria. La goccia fredda che ci ha interessato nei giorni scorsi si dirige verso le coste africane, lasciando campo aperto alla risalita dell’anticiclone. I massimi pressori si posizioneranno a nord delle Alpi e ciò determinerà condizioni più stabili, con cieli via via più sereni nell’Italia settentrionale, e temperature in aumento ovunque.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 11 aprile avremo una mattinata che inizierà già con schiarite diffuse, ma con le ultime nubi sparse che transiteranno da nord-est a sud-ovest. Dalle ore centrali cieli tersi ovunque, ma con cielo leggermente lattiginoso a causa della sabbia sahariana ancora presente a quote alte.

