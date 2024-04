Porto Venere, incontro dedicato ad Angelo Belloni

Domani, venerdì 12 aprile, alle 16.00, la sala consiliare del Comune di Porto Venere ospiterà un incontro pubblico dedicato ad Angelo Belloni (1882-1957) organizzato dalla Lega navale nell’ambito della Regata della grande boa (12, 13 e 14 aprile). “Patriota protagonista del furto del sommergibile 43 ed inventore di innovative apparecchiature subacquee – si legge nella nota di presentazione della Lega navale -, tra cui respiratori di vario tipo, mute subacquee, sistemi per l’uscita degli operatori da sommergibili immersi; apparati molto noti ed apprezzati dalla Marina del tempo e fondamentali per lo sviluppo dei mezzi insidiosi coi quali gli incursori di Marina scrissero le più audaci imprese belliche nel corso del secondo conflitto mondiale. Mente fervida e sempre accesa, alla fine della guerra precorre lo studio di innovativi apparati per lo sfruttamento energetico delle onde e dei gradienti di pressione, …inseguendo la chimera del moto perpetuo”.

A parlarne saranno i nipoti, e soci della LNI, Angelo Maria Belloni e Niccolò Belloni insieme al professor Lucio Ricciardi, già fisiologo dell’Università di Pavia e dell’Insubria e consulente del Comsubin, e Susanna Ognibene, storica e archivista.

