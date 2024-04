Recco: il libro illustrato da ragazzi autistici che parla di tutti noi

Si chiama “La scia della cometa blu” ed è un libro, ma è anche qualcosa di più. Complice, certo, il fatto che è stato illustrato da sei ragazzi con disturbi dello spettro autistico e che rappresenta una chiave preziosa per entrare nel loro mondo. Ma il piccolo volume, nato da un’idea del giovane volontario Matteo Zirafa, è anche la declinazione di un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: l’idea di inclusione, di incontro e convivenza fra mondi diversi.

A Recco, in Sala Lavoratori, Zirafa illustra questo progetto realizzato insieme ragazzi della Fondazione Cometa Blu, onlus dedicata al sostegno delle famiglie di ragazzi autistici, e lo fa muovendo dall’intuizione che l’arte è il mezzo migliore per esprimere se stessi e le proprie emozioni. “In questo libro ogni ragazzo – dice – ha lasciato la sua scia”. La storia di Valerio e Martina, firmata da Sara Boero, autrice di libri per l’infanzia, viene tradotta in comunicazione aumentativa alternativa: a ogni concetto corrisponde un simbolo, un modo straordinario di raccontarsi per chi privilegia l’apprendimento visivo.

