Rete escursionistica ligure, rinnovata la convenzione con il Cai per il monitoraggio dei sentieri

Genova. Sarà ancora il Cai a occuparsi del monitoraggio e della gestione della rete escursionistica della Liguria. La Regione ha firmato il rinnovo della convenzione da 40.000 euro con la sezione ligure del Club Alpino Italiano, che si occuperà dunque degli oltre 5.359 chilometri di sentieri che si intersecano sul territorio regionale.

“La sentieristica, con oltre 5359 chilometri inventariati nella cartografia regionale ed altri 70 in corso di catalogazione, è sempre più fondamentale per il benessere psicofisico di cittadini e turisti e per lo sviluppo dell’entroterra, delle imprese agrituristiche e agrosilvopastoriali oltre che per l’implementazione di experience e percorsi turistici tematici – ha detto il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale, allo Sviluppo dell’Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero Alessandro Piana – Tutto questo parte dalla valorizzazione dei nostri tracciati, in cui tanta parte ha il CAI con i suoi 12mila iscritti in Liguria e con la rete di collaborazione che attiva con le altre associazioni come FIE e Soccorso Alpino e Speleologico impegnate costantemente e con attenzione nella manutenzione del territorio”.

» leggi tutto su www.genova24.it