Rotary e Mezza Maratona di Genova insieme per la donazione degli organi: il programma

Genova. Si correrà domenica 14 aprile la ventesima edizione della Mezza Maratona di Genova che quest’anno rientra tra gli eventi del palinsesto di Genova Capitale Europea dello sport. Lo stesso giorno si correranno anche la Corri Genova, con un tracciato di 13 km e la Family Run, 4 km. Un data, quella del 14 aprile, particolarmente significativa: si tratta infatti della ricorrenza della Giornata Nazionale della Donazione degli Organi, nella quale le amministrazioni pubbliche e le associazioni del volontariato del dono promuovono iniziative ed eventi di informazione e diffusione della cultura della donazione di organi, cellule e tessuti. Un’occasione per dare il giusto tributo ai donatori, esprimendo loro gratitudine e riconoscenza, per il loro gesto di grande valore civico e morale, un dono che avviene in modo volontario, gratuito e anonimo.

E proprio in virtù di questa coincidenza che si è ulteriormente rafforzato il legame creatosi negli ultimi anni tra Mezza Maratona di Genova e Rotary Club Genova Golfo Paradiso, che quest’anno, insieme ad altri numerosi altri club genovesi e con il supporto del Distretto Rotary 2032 (Liguria e Basso Piemonte) cura la campagna di promozione della donazione degli organi intitolata “Un dono per rinascere” che gode del patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova.

