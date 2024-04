Scherma, Genova 2025: polpo, acciuga e Lanterna in finale per la scelta della mascotte

Genova. Grande partecipazione alla votazione sui social per la definizione delle tre creatività finaliste a seguito del concorso indetto dal comitato organizzatore dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani (24-26 maggio 2024) e degli Europei Assoluti (giugno 2025) di Scherma per la scelta della mascotte ufficiale. Totale apprezzamento verso le sette proposte formulate dagli studenti del Liceo Artistico Statale Barabino Klee, con le 616 preferenze espresse dal pubblico.

Il maggior numero di voti è stato totalizzato dal Polpo (196 voti), presentato con i tentacoli che impugnano un fioretto una spada e una sciabola per rappresentare tutte le discipline della scherma. Al secondo posto l’Acciuga (168 voti), vestita con il jeans e declinabile, in mano, con fioretto, spada o sciabola. Terza (88 voti) la Lanterna, il faro che rappresenta da sempre la città ed è declinato in versione schermidore. La rigida architettura a torre della Lanterna diventa sinuosa e dinamica come si conviene alla disciplina della scherma.

