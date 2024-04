Sommariva: “Posti barca a Campo in Ferro, con Calata Paita liberiamo otto Piazza Europa”

Reclama il ruolo decisivo del porto nella creazione del fenomeno blue economy, motore dell’economia provinciale. Rilancia la necessità di completare la Pontremolese, anche a piccoli step e iniziando da poche azioni mirate. Sottolinea il processo di elettrificazione delle banchine, di cui è già partita la corsa a prendersi i meriti. Prevede la Calata Paita libera entro due anni e un porticciolo turistico al posto della discarica di Campo in Ferro. Chiede una politica abitativa a favore dei lavoratori stranieri della cantieristica, cittadini invisibili che attraversano il golfo sugli autobus dell’alba e contribuiscono a creare la ricchezza che poi diventa vanto della città.

Ma c’è anche un dato umano nell’intervento di Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, durante l’incontro annuale per discutere il report di The European House – Ambrosetti. Si prende il podio e racconta della fatica di dirigere un ente in cui “ogni cosa che fai la devi sviscerare, giustificare, indorare, raccontare e iper raccontare – dice con riferimento a una parte di opinione pubblica -. Non è una vita semplice passare dal si farà al lo stiamo facendo. Ma oggi possiamo declinare al gerundio”.

