Toti alla cena con 630 finanziatori vecchi e nuovi: “Non riconsegneremo la Liguria al pessimismo”

Genova. In lista ci sono più di 630 persone, inevitabile qualche forfait dell’ultimo minuto, ma il numero è comunque da record. Tanto che il traffico davanti a Villa Lo Zerbino fatica a defluire mentre arrivano gli ospiti della cena di finanziamento del comitato elettorale del presidente Giovanni Toti. “Un appuntamento consolidato che si rinnova con un vigore che neanche noi ci aspettavamo – racconta il presidente, ovviamente tra gli ultimi a sopraggiungere quando sono ormai passate le 20.30 -. Un numero straordinario di partecipanti, più di quanti avremmo potuto accoglierne, quindi abbiamo dovuto dire anche qualche no“.

Nel lunghissimo elenco dei vip che hanno sborsato 450 euro a testa per presenziare all’evento ci sono parecchi nomi scontati, ma anche qualcuno che scontato non è. Come Mauro Vianello, presidente di Ente Bacini, una figura storicamente vicina al centrosinistra.

