Trasporto sanitario regionale, le reti associative nazionali: “Criticità campanello d’allarme che sta continuando a suonare”

Liguria. “In qualità di Reti Associative Nazionali rappresentiamo le organizzazioni di volontariato che da sempre – in Liguria – assicurano alla popolazione la grande maggioranza degli interventi di soccorso sanitario territoriale e dei servizi di trasporto sanitario. Portiamo la voce di tutti i volontari e dei soccorritori che ogni giorno, ventiquattro ore al giorno e con qualunque tempo, sono accanto a chi soffre nei momenti più difficili. Lo dicono, in una nota congiunta, Anpas Liguria, Cri Liguria, Federazione Misericordie Liguria, Anas Liguria relativamente allo stato attuale del trasporto sanitario in Liguria e al relativo appello a Regione Liguria sul tema.

“Siamo persone abituate, per formazione e per tradizione, a fare molto, parlando poco; a rimboccarci le maniche, anche quando le risorse purtroppo scarseggiano ed è necessario, giorno dopo giorno, fare sempre meglio avendo a disposizione sempre meno. Abbiamo sempre creduto e crediamo che stia in questo la forza del volontariato: essere capaci di continuare ad aiutare prima gli altri, anche quando si avrebbe bisogno d’aiuto – spiegano -. Per questo siamo rimasti in silenzio, nonostante le gravi difficoltà del momento. Tuttavia, le notizie che sono recentemente apparse sugli organi di stampa, rispetto alla situazione di criticità attraversata dal sistema di trasporto sanitario in Liguria, in particolare sul territorio genovese, ci impone di condividere alcune riflessioni. Non possiamo, infatti, far finta di non sentire un campanello d’allarme che da ormai troppo tempo sta continuando a suonare”.

