Truffa finisce in violenza a Rapallo: anziano preso a calci

Rapallo. Truffa finita nella violenza a Rapallo, dove un uomo di 84 anni è stato preso a calci da un uomo che si è finto avvocato e gli ha chiesto soldi per evitare che il figlio, coinvolto in un incidente mai avvenuto, finisse in carcere.

Il modus operandi del truffatore, che ha agito con un complice, è di quelli ormai rodati: uno dei due ha contattato la vittima telefonicamente spacciandosi per un carabiniere, gli ha comunicato che il figlio aveva causato un incidente con feriti e gli ha poi passato “l’avvocato”, che ha sostenuto di avere bisogno di denaro per evitargli il carcere.

