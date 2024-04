Una donna a capo di Aster, Francesca Aleo nuova Ceo: ma le “quote rosa” restano minoranza

Genova. Non hanno problemi a usare martello pneumatico e trapano, o a spostare carichi pesanti, ma le donne in Aster, la partecipata comunale che si occupa di manutenzioni, lavori pubblici e verde a Genova, sono ancora una minoranza: 40 su un totale di quasi 400 dipendenti.

Un post sui social di Aster racconta con immagini ed emoji il lavoro delle addette alla segnaletica stradale. “La loro abilità, dedizione e passione per il loro lavoro non passano inosservate. Sono veri e propri pilastri della nostra azienda e oggi vogliamo ringraziarle per il loro contributo prezioso”, si legge nella didascalia.

