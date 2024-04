A Cairo Montenotte la terza grande festa della subacquea inclusiva, gratuita e aperta a tutti

Cairo Montenotte. Sabato 13 aprile a Cairo Montenotte torna la Subacquea Zero Barriere di HSA Italia, dalle 9.30 alle 13 nelle acque della piscina comunale di via XXV Aprile. Per tutti i partecipanti un sogno e un desiderio che si realizza: la voglia di esserci e di tuffarsi in acqua per scoprire un’attività affascinante come la subacquea.

L’iniziativa “Subacquea Zero Barriere HSA” è attiva da diversi anni in Italia e all’estero. Da sempre fortemente inclusiva e solidale, piena di gioiosa partecipazione, e fa conoscere le attività subacquee a tutti i partecipanti, persone con disabilità e non, in una modalità ricreativa nuova e divertente. Ogni partecipante può acquisire nuove abilità in un contesto lontano da qualsiasi forma di competizione, caratteristiche queste distintive degli eventi HSA. Le persone con disabilità lasceranno a bordo vasca la carrozzina, i condizionamenti e sottratti alla gravità, voleranno senza peso sott’acqua, come gli astronauti.

» leggi tutto su www.ivg.it