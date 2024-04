Al Barontini fine settimana con solidarietà, danza e scacchi

Al Nuovo Spazio Barontini di Sarzana in Via Ronzano 1, sabato 13 e domenica 14 aprile dalle ore 10 alle ore 19, si festeggia la primavera. Un weekend all’insegna della Solidarietà con A.I.S.M. e “Gli AMICI di ELSA Onlus” e dell’Artigianato Hand Made ma non solo. Sabato 13 aprile alle 16,30 spazio dedicato ai bambini con il laboratorio creativo “Travel with Mr. Lunch”; alle 17,30 Evento Multidisciplinare di Danza,Poesia, Musica, Pittura e Conferenza per celebrare l’Universo Femminile. “Madre Natura e il Sacro Femminile”a cura di Alexandra Yamuna, Danzatrice e Ricercatrice di Danze Arcaiche Femminili. Mentre domenica 14 aprile ore 14,30 si terrà il Torneo Rapid di qualificazione ai Campionati Italiani Under 8-10-12-14-16-18 per l’anno 2024.

