Albenga 2024, Porro-Ciangherotti: “Sopralluogo del sindaco su Rio Fasceo, azione per la sua personale galleria fotografica non per i cittadini”

Albenga. “L’odierno sopralluogo effettuato dal sindaco del Partito Democratico Riccardo Tomatis, sul sito di Rio Fasceo e Carendetta, in attesa della prosecuzione dei lavori di regimazione delle acque, segue ‘casualmente’ la nostra richiesta di un incontro programmato da mercoledì scorso con il dirigente Franca Briano e fissato per lunedì prossimo. Siamo contenti dai banchi dell’opposizione di dettare l’agenda del Sindaco che diversamente non si sarebbe occupato della questione”.

Lo hanno dichiarato Cristina Porro (Lega) ed Eraldo Ciangherotti (Forza Italia), che hanno proseguito: “Sottolineiamo che, nonostante i comunicati stampa periodicamente lanciati dall’ufficio stampa del Comune a sostegno del sindaco, le operazioni sul campo procedono a un ritmo insoddisfacente. L’installazione di trappole per la raccolta delle tartarughe nel torrente Carenda, annunciata dal Sindaco, pur essendo un’azione di tutela ambientale, non rappresenta un reale progresso nei lavori di regimazione delle acque che impattano direttamente la vita quotidiana dei residenti. Questi interventi sembrano più un tentativo elettorale di mostrare un’attività sul campo piuttosto che un effettivo avanzamento nelle soluzioni tecniche ai problemi idrogeologici della zona”.

» leggi tutto su www.ivg.it