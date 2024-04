Albenga, Tomatis (FdI): “Sicurezza priorità assoluta. Illuminazione pubblica problema da risolvere”

Albenga. “Il tema della sicurezza è una priorità assoluta ovunque, in modo particolare per la nostra comunità ad Albenga, che vive con preoccupazione il reiterarsi di episodi di microcriminalità e la presenza di persone dedite ad attività illecite. Albenga, nostra amata città, merita di più, merita di essere un luogo sicuro e accogliente per tutti i suoi cittadini e visitatori”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Roberto Tomatis, candidato alle prossime elezioni amministrative ad Albenga.

“Purtroppo, negli ultimi anni, sebbene le forze dell’ordine abbiano lavorato egregiamente, non si sono attenuate le problematiche legate alla sicurezza. Furti, atti vandalici, spaccio di stupefacenti e altri reati continuano a minare il senso di tranquillità dei nostri concittadini – spiega -. Oltre alla stanchezza dei cittadini, c’è ora davvero preoccupazione. Come candidato alle prossime elezioni amministrative, consapevole della rilevanza che riveste la sicurezza per tutti, ma soprattutto per le categorie più indifese, che vanno tutelate sempre e comunque, sarà una priorità lavorare senza risparmiarmi per migliorare questo aspetto focale per una città importante come Albenga. La sicurezza dei cittadini sarà al centro della mia agenda politica, con l’intenzione di proporre l’adozione di un approccio globale, che coinvolga tutte le parti interessate: istituzioni locali, forze dell’ordine, associazioni di quartiere e cittadini stessi”.

