Da Comunicazione Amt

Inviamo in allegato gli orari provvisori delle linee 885, 886 e 887 che entreranno in vigore da lunedì 15 a mercoledì 24 aprile a seguito della chiusura al transito veicolare della strada per Montepegli, nel comune di Rapallo. Gli orari provvisori sono consultabili anche alla pagina https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali-old/tigullio-occidentale/rapallo/

