Avena: “La disponibilità di aree Enel è una grande opportunità anche per il porto spezzino”

“La decisione di Enel, di concerto con Comune della Spezia e Regione Liguria, di avviare le procedure di manifestazione di interesse per due lotti ben precisi delle aree della ex centrale di Vallegrande è un ulteriore passo in avanti per dare alla nostra comunità occasioni di crescita e sviluppo”. Lo sostiene in una nota il segretario delle associazioni del porto e amministratore delegato di La Spezia port service, Salvatore Avena, commentando l’avviso di manifestazione di interesse lanciato nei giorni scorsi da Enel per 14 ettari costituiti da un ex carbonile e dai locali macchine dell’impianto in fase di dismissione.

“È inoltre positivo il fatto che la stessa Enel ha deciso di restare, bonificando e investendo, per realizzare due grandi batterie che serviranno ad accumulare l’energia prodotta dai pannelli solari. E poiché è chiaro a tutti che solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile perfino immaginare la disponibilità di aree così strategiche, in prossimità della linea di costa, da destinare alle imprese, va da sé che il protocollo sottoscritto da Comune della Spezia e Enel segna una indubitabile grande occasione per la nostra città. Occasione – prosegue Avena – che è offerta peraltro in un momento di grande trasformazione per il porto spezzino: l’avvio dei lavori per la stazione crocieristica, il disimpegno di Lsct su Calata Paita e, come più volte confermato dai vertici di Lsct, l’imminente avvio del bando per la realizzazione del terzo bacino, oltre agli investimenti, pare già approvati, per rinnovare l’intero sistema di gru nella Banchina Fornelli. E in questo contesto non dobbiamo dimenticare la mole di lavori dell’Autorità di sistema portuale sia per la transizione energetica sia per la riorganizzazione del fascio dei binari e la nuova stazione treni di Spezia Marittima”.

Avena, fatto il quadro della situazione dei prossimi mesi e anni, aggiunge alcune considerazioni e proposte per lo sviluppo portuale. “È facile comprendere, anche per i non addetti ai lavori, che una riduzione così consistente di aree operative nell’ambito della concessione Lsct potrà creare non poche difficoltà nel garantire i servizi e l’efficienza nelle movimentazioni dei container. Il rischio – mette in guardia Avena – è di perdere competitività e, conseguentemente, traffici nel nostro porto: una prospettiva che questo asset strategico della nostra economia e della città non può neppure permettersi di perdere. È di tutta evidenza, per le considerazioni fatte, che il mondo portuale non può che auspicare una partecipazione decisa, soprattutto da parte di Lsct, alla manifestazione di interesse delle aree Enel che sono di una tale estensione da non prevedere conflitti. L’intervento di Lsct avrebbe anche un’ulteriore valenza, significando un radicamento convinto della sua presenza strutturale sul territorio”, conclude il manager.

