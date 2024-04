Chiuso il pronto soccorso del Galliera, pazienti e personale intossicati da spray urticante

Genova. Chiuso nel pomeriggio il pronto soccorso dell’ospedale Galliera. L’aria è diventata irrespirabile dopo che la polizia locale ha usato spray urticante per bloccare un uomo sottoposto a Tso che ha iniziato a dare in escandescenze.

È successo intorno alle 16.00. Gli agenti erano andati in centro storico a prelevare un uomo di origine nordafricana molto agitato. Una volta raggiunto il pronto soccorso per eseguire il trattamento sanitario obbligatorio, il soggetto ha iniziato a manifestare comportamenti violenti e un vigile ha deciso di usare la bomboletta in dotazione per neutralizzarlo.

