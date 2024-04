Coldiretti, confronto con il governatore Toti “per i gravi problemi dell’agricoltura ligure”

Liguria. Nella giornata di giovedì 11 aprile si è tenuto l’incontro ufficiale tra il Consiglio Regionale di Coldiretti Liguria e il Presidente della Liguria Giovanni Toti, per affrontare le problematiche già evidenziate nei giorni scorsi nella lettera indirizzata al Governatore. L’incontro si è tenuto presso la Sala Caduti Nassiriya della Regione Liguria.

L’agricoltura e la pesca ligure necessitano di risposte concrete e rapide, soprattutto in seguito alle difficoltà che le imprese stanno vivendo in questi ultimi anni per oggettive difficoltà. Per questo, la dirigenza di Coldiretti Liguria si è fatta portavoce delle esigenze di chi questo settore lo vive tutti i giorni, nell’ottica di portare avanti un constante confronto con la base associativa e poter portare alla politica le concrete problematiche dell’agricoltura ligure. “Con la lettera di fine marzo abbiamo evidenziato la necessità di risposta da parte della politica e del Presidente Toti,” spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale. All’incontro, il governatore ha chiesto la presenza dell’Assessore all’Agricoltura Piana, che ha partecipato coadiuvato dalla sua struttura. Il presidente Boeri, a nome della Delegazione di Coldiretti Liguria ha espresso le questioni di prioritaria importanza, invitando a una presa d’azione immediata e a un intervento tempestivo.

