Coppa Italia, la Pro Recco dilaga sul Posillipo

Genova. La Pro Recco supera agevolmente il Posillipo per 19-3 nei quarti di finale di Coppa Italia. Domani, alle Piscine di Albaro, i biancocelesti affronteranno il Savona in semifinale in un derby tutto ligure (diretta su Rai Sport alle ore 17:45).

È un ligure, Andrea Fondelli, il miglior marcatore della sfida tra i campioni d’Italia e i campani allenati dall’ex Pino Porzio: il centrovasca va a segno cinque volte ed è un enigma per la difesa del Posillipo, insieme ai due centri Kakaris e Hallock immarcabili specialmente nella prima metà di gara. I ragazzi di Sukno vanno al riposo lungo sull’11-3 e nei successivi sedici minuti chiudono la difesa (Negri tra i pali nell’ultimo tempo) bucando Spinelli altre otto volte.

