Crisi AlgoWatt, i sindacati: “Lavoratori da due mesi senza nessuna entrata economica”

Genova. Non si attenuano le preoccupazioni per i lavoratori della AlgoWatt, la maggior parte a Genova, da mesi in cassa integrazione e con l’azienda in procedura di concordato preventivo. I sindacati Fim-Cisl e Fiom-Cgil di Genova, assieme alla Rsu, “sono estremamente preoccupate della leggerezza e superficialità con cui la direzione gestisce la procedura ed utilizzo della cassa integrazione straordinaria”, si legge in una nota.

“In uno scambio di email tra Rsu e direzione aziendale si evidenzia che ancora oggi, dopo aver avuto un incontro al ministero del Lavoro nel mese di gennaio relativo alla procedura stessa, con l’azienda che ha posto i lavoratori in cassa dal 1° febbraio e che la stessa Cigs è

stata approvata dallo stesso dicastero con decreto del 22 marzo, alla data di ieri non risulta ancora presentata la documentazione all’Inps che sblocca il pagamento della stessa”, denunciano i sindacati.

