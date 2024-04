Dal Piano idrico alle orate del mare spezzino, i temi portati in Regione da Coldiretti

Incontro tra Consiglio regionale di Coldiretti Liguria e amministrazione regionale ieri in Regione, al centro quanto già evidenziato nella recente lettera indirizzata al presidente Toti. “L’agricoltura e la pesca ligure necessitano di risposte concrete e rapide, soprattutto in seguito alle difficoltà che le imprese stanno vivendo in questi ultimi anni per oggettive difficoltà”, aggiungono da Coldiretti.

“Tra i vari temi affrontati – spiega la nota di Coldiretti Liguria – è stata oggetto di discussione la richiesta già più volte avanzata di applicazione di misure straordinarie – quali l’abbattimento e lo smaltimento come azioni strategiche – da mettere in campo per ridurre in maniera sostanziale la popolazione di cinghiali e di fauna selvatica, anche alla luce della grave problematica presente in regione della PSA (Peste Suina Africana), così da permettere la continuità produttiva a tutte le aziende del territorio che da tempo subiscono ingenti danni. Inoltre, si è parlato della necessità di un nuovo Piano Idrico Regionale. Su questo punto, Coldiretti Liguria ha evidenziato la necessità di individuare una forma giuridica che possa generare le sinergie necessarie anche per accedere a finanziamenti regionali, nazionali ed europei ai fini di poter rendere idonee le strutture già esistenti, implementandone le potenzialità. A proposito del nuovo Piano Olivicolo, si è chiesto di accelerare l’iter di attivazione di quanto già richiesto a suo tempo, per poter fornire risposte a un settore che presenta gravi difficoltà. Si sono poi evidenziati i ritardi e il bisogno di una programmazione chiara per quanto riguarda i Nuovi bandi del PSR e le domande di sostegno e di pagamento già presentate. In particolare, il presidente Boeri ha sottolineato come, purtroppo, la Liguria sia, ad oggi, la maglia nera nella capacità di spesa delle risorse disponibili del PSR 2014/2022. Nelle evidenziazioni, un punto particolare è stato dato dalla Delegazione alla legge sull’Agriturismo, ferma da tempo, e al regolamento sulla forestazione, che necessita di una sburocratizzazione e di un’accelerazione per velocizzare le istruttorie dei progetti presentati dalle imprese di settore”.

A proposito del settore della pesca e dell’acquacoltura, proseguono da Coldiretti, “si sono evidenziate le priorità da affrontare in sinergia con la Regione Liguria: prime fra tutte le questioni della Diga di Genova, per la quale è stato chiesto il sostegno della Regione per le difficoltà operative ed economiche alle quali stanno andando incontro gli associati. Si è poi parlato del problema delle orate nello Spezzino, e anche in questo caso si sono richieste adeguate misure di sostegno. Capitolo a parte il Rigassificatore di Savona, per il quale sono state sottolineate delle forti perplessità. Infine, è stato chiesto un concreto supporto politico a livello nazionale ed europeo sul tema del tonno, delle quote gamberi e del bianchetto”.

