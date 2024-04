Emergenza abitativa, il prefetto Inversini: “Anche le forze di polizia hanno difficoltà a trovare alloggi, perdita per la città”

Abitare alla Spezia non è affatto semplice. Non è una questione di clima, in parte non soltanto un problema di reddito ma una questione di strutture: tante, troppe famiglie cercano una casa senza però riuscire a trovare una soluzione. Che si tratti di italiani, oppure stranieri, trovare una casa vicino al poli produttivi cittadini è molto complesso. Se si analizza il tema “dal basso” negli anni sul territorio sui social sono nati più gruppi che cercano di sistemare la “questione” con annunci tra privati e senza intermediari. Ma la percezione non è analisi ma quando a sollevare il tema sono le autorità cittadine e coinvolge direttamente quelle persone che contribuiscono alla ricchezza della città e alla sua sicurezza la prospettiva cambia: decade la percezione e si fanno i conti con la realtà.

Proprio sull’emergenza abitativa è stato fatto un breve passaggio, questa mattina, nel corso della presentazione del protocollo firmato in prefettura per migliorare le condizioni degli adulti stranieri attraverso il percorso scolastico del Cpia della Spezia. Nella circostanza la referente di una struttura spezzina ha spiegato come il trovare una casa sia davvero complesso per i cittadini stranieri, ormai, anche in zone distanti dal territorio comunale. Nel confronto il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini ha fatto riferimento all’intervento di ieri, su questo tema, del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale Mario Sommariva: “Se vogliamo costruire un futuro penso si debba fare una politica abitativa e dell’accoglienza diversa, perché altrimenti questa città muore. Non è un problema di buonismo o di carità, ma di politica industriale e sociale”.

