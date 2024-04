Buongiorno, vorrei ringraziare tutto il personale del Pronto soccorso della Spezia per le cure e i modi gentili che hanno avuto verso mio marito, ricoverato ieri pomeriggio per una caduta. Grazie, Franca De Felice anche per il marito Antonio

