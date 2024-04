La Carovana del Giro d’Italia farà tappa a Luni

Il prossimo 8 maggio la carovana del Giro d’Italia farà sosta anche nel Comune di Luni. La quinta tappa della Corsa Rosa infatti partirà da Genova e arriverà a Lucca, transitando inevitabilmente anche nella nostra provincia su una distanza di 178 chilometri. Il Giro toccherà infatti Deiva Marina, Mattarana, Carrodano, Borghetto Vara, Padivarma, Piano di Madrignano e Ceparana. Poi sconfinerà in Toscana ad Albiano e approderà in Val di Magra con Santo Stefano, Sarzana e quindi Luni, ultimo comune ligure. Qui, a Dogana (intorno alle 14.30), la Carovana degli sponsor che anticipa i corridori di circa un’ora e mezza, si fermerà per una ventina di minuti per intrattenere il pubblico e distribuire gadget prima di ripartire alla volta di Carrara.

“La sosta della Carovana del Giro all’interno del nostro Comune – sottolineano il sindaco Silvestri e l’assessore con delega allo sport Marcesini – è sicuramente una grande soddisfazione per un territorio ricco di storia anche per quanto riguarda il ciclismo. Qui infatti è nato il Giro della Lunigiana che nella sua storia è stato fucina e palestra di semplici appassionati e grandi campioni”.

