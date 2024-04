L’arcolana Daniela Tresconi è entrata a tutti gli effetti a far parte dell’organizzazione del festival nazionale “Lucca Città di Carta”, giunto quest’anno alla sua terza edizione, che si terrà i prossimi 27 e 28 aprile al Real Collegio della città toscana. Dopo i primi due anni di collaborazione esterna, l’autrice e giornalista è divenuta una dei soci fondatori dell’omonima associazione che cura l’organizzazione del festival, nonché responsabile della segreteria di direzione e rapporti istituzionali.

“Una gran bella sfida che ho accettato con piacere – afferma Tresconi -. Ringrazio Romina Lombardi e Alessio Del Debbio, direttori del festival, per l’invito e la fiducia nei miei confronti. Vivere l’organizzazione di un evento di tale portata è faticoso ma anche elettrizzante. I rapporti con gli autori, le case editrici, seguire la direzione artistica, scegliere gli eventi e i laboratori, ti catapulta in una dimensione culturale di alto livello e ti aiuta a crescere professionalmente”. Tresconi non è sola a raggiungere Lucca dalla Liguria: “Due case editrici spezzine mi hanno seguito, la Gd Edizioni di Sarzana e il Filo di Arianna della Spezia; l’associazione sarzanese Senza Tempo si esibirà con una rievocazione storica domenica 28 aprile; e anche Sara Rattaro ha accettato il mio invito di portare un po’ di Liguria al festival”, racconta. E aggiunge un ringraziamento finale: “Soprattutto ringrazio Marco Buticchi, che ha sostenuto il festival fin dalla sua prima edizione e quest’anno sarà nuovamente presente in una veste insolita, curando un laboratorio gratuito di scrittura sul romanzo di avventura”.

L’articolo L’arcolana Daniela Tresconi a tutti gli effetti nella squadra di “Lucca Città di Carta” proviene da Città della Spezia.

