Muma, Mauro Iguera è il nuovo presidente: Nicoletta Viziano si dimette dall’incarico

Genova. Oggi al Galata Museo del Mare il consiglio di amministrazione dell’istituzione Muma “ha ratificato la nomina a presidente di Mauro Iguera, individuato dal sindaco Marco Bucci, anche in ragione della fiduciarietà dell’incarico, quale persona idonea al conferimento del ruolo in ragione della professionalità, qualificazione ed esperienza di cui risulta in possesso”. È quanto si legge in una nota.

Mauro Iguera, già componente del consiglio di amministrazione del Muma succede a Nicoletta Viziano che ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico.

