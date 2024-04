Più di mille gli spezzini al Tardini per Parma-Spezia di domani

Sono 1021 i tifosi dello Spezia che domani saranno presenti sugli spalti dello stadio Tardini per la sfida contro il Parma. La vendita, che si è conclusa pochi minuti fa, era aperta solo nel settore ospiti dello stadio parmigiano e per i possessori di tessera, che dunque domani faranno il tifo per la squadra di D’Angelo in un match complicato ma che per lo Spezia vale tantissimo.

