Ponte Italia-Sud America con la visita lericina del politico cileno Marco Enriquez-Ominami

Visita a Lerici quest’oggi per il politico cileno Marco Enriquez-Ominami, più volte in corsa alle presidenziali cilene, ex esponente di Partito socialista e Partito progressista, tra i fondatori del Gruppo Puebla. “Sono in Italia, nel comune di Lerici. Oggi sono stato con il sindaco Leonardo Paoletti e la sua squadra a un incontro di lavoro per costruire una collaborazione tra Europa e America Latina”, ha scritto l’ex parlamentare, il cui padre, Miguel Eriquez, dirigente del Mir (Movimento della sinistr rivoluzionaria), cadde vittima della dittatura di Augusto Pinochet. Il sindaco Paoletti non ha mancato di salutare la visita: “Con grande piacere accogliamo Marco Enriquez-Ominami, esponente de La Pluebla, il movimento politico cileno che mette insieme tra gli esponenti più importanti della politica sudamericana. Un incontro positivo, che genera le premesse per un ponte culturale tra Italia e Cile, di cui Lerici, città mediterranea può farsi promotrice e divulgatrice. Benvenuto in Italia Marco e benvenuto a Lerici”, ha scritto in un post.

Enriquez-Ominami ha avuto inoltre un confronto con l’on. Andrea Orlando e Pietro Tedeschi. “Abbiamo discusso del ruolo della sinistra in latino America e della necessità di un più stretto rapporto tra le forze progressiste latino americane e l’Europa, in particolar modo l’Italia”, ha spiegato l’ex presidente del Parco (presente anche all’incontro di Palazzo civico assieme alla giunta lericina) sui social.

