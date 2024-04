Presidio lunedì in Piazza Mentana: “Fuori il militarismo dalle scuole”

La Rete spezzina Pace e Disarmo, che dal febbraio 2022 promuove ogni lunedì il presidio “Se vogliamo la pace, prepariamo la pace”, sarà in Piazza Mentana anche lunedì 15 aprile alle 18.00 per il 95^ presidio, sul tema “Fuori il militarismo dalle scuole”. Spiegano i promotori: “Si parlerà, sotto forma di assemblea aperta, della crescente e indebita pressione delle forze armate sulla scuola pubblica, anche in riferimento alla recente Festa del mare. Dopo la firma da parte del ministro dell’Istruzione di un protocollo nazionale d’intesa dedicato, le forze armate sono state accreditate di fatto come interlocutori delle scuole, nonostante i diversi e opposti obiettivi: reclutare soldati, attraverso il modello dell’obbedienza gerarchica e la retorica nazionalista piuttosto che formare cittadini del mondo, consapevoli e liberi, attraverso lo studio e il confronto democratico”. Proseguono dalla Rete: “La missione educativa della scuola tuttavia deve rimanere conforme alle sue caratteristiche di spazio multiculturale pacifico, inclusivo, solidale, nonviolento. Per questa ragione va respinto con forza ogni tentativo di esercitare anche nella scuola, oltre che negli altri ambiti della vita civile, quella violenza culturale che attraverso dispositivi mediatici e culturali, vuole legittimare la guerra. Mascherata da ‘missione umanitaria’ o giustificata da presunte necessità di ‘difesa’ si traduce sempre in offesa verso i nemici di turno: i poveri, i migranti, le persone costrette a rinunciare a servizi pubblici socio sanitari sempre meno efficienti, i lavoratori precari, i giovani attivi politicamente e critici verso tali politiche. Il presidio intende pertanto rilanciare l’importanza di una scuola pubblica capace di formare cittadini liberi e pensanti, rigettando la tendenza ad un crescente bellicismo ideologico, tanto pericoloso quanto più presentato nei suoi aspetti di maggiore ambiguità”.

