Rapallo: “Sì ai simboli di partito, no a quelli personalizzati”

Da Elisabetta Ricci, candidata sindaco Rapallo

Riscontro gli ultimi improvvidi interventi sui media dell’attuale coordinatore regionale di Forza Italia, il sindaco uscente della città di Rapallo Carlo Bagnasco e ritengo doveroso puntualizzare quanto segue:

dopo il varo della mia candidatura civica il 9 marzo scorso e la successiva confluenza del gruppo Campodonico- Cianci, a seguito della richiesta di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, di aderire al mio progetto, il 15 marzo scorso durante l’incontro con il Governatore Toti ho dato responsabilmente l’assenso all’entrata dei simboli di partito nella mia coalizione.

Confermo quindi coerentemente gli impegni assunti.

Con sorpresa e amarezza ho registrato in queste settimane un crescente nervosismo da parte del Sindaco uscente Carlo Bagnasco, in particolare con una incomprensibile e reiterata insistenza nel volere inserire il cognome Bagnasco nel simbolo di Forza Italia.

Ribadisco pertanto ancora una volta la mia totale disponibilità ad accogliere i simboli tradizionali dei partiti della coalizione di centrodestra senza modifica alcuna.

In ordine al programma preciso che , dopo un’attenta fase di ascolto delle proposte, delle esigenze e delle criticità provenienti dalla cittadinanza e dalla società civile, abbiamo predisposto una prima bozza da sottoporre all’attenzione degli alleati al fine di condividere il testo definitivo che andrà allegato alla presentazione delle liste che mi sosterranno il 10 e 11 maggio prossimo.

Auspichiamo quindi che Carlo Bagnasco, dopo una gestione della scelta del candidato sindaco non particolarmente brillante, anzi al limite del grottesco (i suoi due principali candidati proposti Piergiorgio Brigati e Giorgio Costa sono incredibilmente schierati sul fronte opposto), abbandoni le sterili polemiche e avvii finalmente una collaborazione fattiva mettendo al centro l’interesse della citta di Rapallo e di tutti i Rapallesi e abbandoni inutili e puerili personalismi.

Respingo infine con fermezza l’etichetta di “bagnaschiana” in quanto rivendico il mio percorso politico indipendente che ha sempre avuto come unico obiettivo l’interesse della città di Rapallo e di tutti i Rapallesi nel perseguimento del bene comune.

Rinnovo a tutta la cittadinanza l’invito all’inaugurazione del point della lista civica “Noi per Ricci Sindaco” che avrà luogo Sabato 13 aprile alle ore 17 in via della Libertà 42 alla quale tutte le segreterie dei partiti della coalizione di centrodestra sono state direttamente invitate

