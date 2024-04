Razzie sulle auto a Principe: ladro arrestato grazie a un passante

Genova. Ancora furti sulle auto in zona Principe, solo che questa volta il ladro è stato avvistato da un passante che lo ha visto armeggiare intorno a una macchina e non ci ha pensato troppo: ha chiamato il 112 e denunciato quello che stava accadendo, consentendo ai poliziotti di intervenire.

La segnalazione è arrivata poco dopo le undici di giovedì notte da via Andrea Doria, strada in cui si sono verificati numerosi furti sulle auto. A chiedere l’intervento dei poliziotti delle volanti è stato, come detto, un cittadino che stava camminando in strada e ha notato un uomo avvicinarsi a un’auto parcheggiata, guardarsi intorno, rompere il finestrino e infilarsi l’abitacolo.

