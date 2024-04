‘Santa’: perde il controllo della moto, grave centauro alla Violara

Alle 20 circa un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo mentre transitava lungo l’Aurelia in località Violara, al confine tra San Lorenzo della Costa e Ruta. Sul posto è intervenuto il 118 con Tango-2 ed i Volontari del soccorso di Ruta. L’uomo, sulla quarantina, politraumatizzato, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente e possibilmente le cause. Al momento solo ipotesi: un malore o per evitare un animale; la zona è molto frequentata da cinghiali.

